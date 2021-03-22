لوبان تطالب فرنسا باستخدام لقاح كورونا الروسي دون موافقة الاتحاد الأوروبي

قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، اليوم الاثنين، إن فرنسا يجب أن تواصل استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا، غير المصرح به من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سبوتنيك الخامس الروسي، دون انتظار الموافقة ذات الصلة من الأدوية الأوروبية. وكالة (EMA).









'أنا مندهشة لرؤية الحكومة الفرنسية تنتظر الإذن من الاتحاد الأوروبي لطلب لقاح سبوتنيك الروسي أو اللقاح الصيني. في رأيي ، إذا كان مخرج الأزمة هو التطعيم ، فيجب تسريعها بشكل عاجل. وقالت لوبان في مؤتمر صحفي، للقيام بذلك، نحتاج إلى توسيع نطاق الحصول على اللقاحات.







