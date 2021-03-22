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أخبار العالم

لوبان تطالب فرنسا باستخدام لقاح كورونا الروسي دون موافقة الاتحاد الأوروبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:57 م
ماريان لوبان
ماريان لوبان
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على صالح
قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، اليوم الاثنين، إن فرنسا يجب أن تواصل استخدام اللقاحات ضد فيروس كورونا، غير المصرح به من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سبوتنيك الخامس الروسي، دون انتظار الموافقة ذات الصلة من الأدوية الأوروبية. وكالة (EMA).


'أنا مندهشة لرؤية الحكومة الفرنسية تنتظر الإذن من الاتحاد الأوروبي لطلب لقاح سبوتنيك الروسي أو اللقاح الصيني. في رأيي ، إذا كان مخرج الأزمة هو التطعيم ، فيجب تسريعها بشكل عاجل. وقالت لوبان في مؤتمر صحفي، للقيام بذلك، نحتاج إلى توسيع نطاق الحصول على اللقاحات.


وأشارت إلى أنه نظرًا لخفض الإمداد بجرعات اللقاحات، المصرح بها في الكتلة، يجب على السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الدول الأوروبية الأخرى ، مثل سلوفاكيا والمجر، التي 'لديها لقاحات معتمدة بحرية' دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي للأطباء.


في أوائل مارس، أطلقت مراجعة متجددة لاختبار اللقاح الروسي للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي للفعالية والسلامة والجودة.


وتمت الموافقة بالفعل على استخدام Sputnik V في 55 دولة، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الموافقات.
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