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أخبار البلد

مصر ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:04 م
مصر ترحب بالمبادرة
مصر ترحب بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمن
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أ ش أ
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وثمنت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

ودعت مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

وتتضمن المبادرة عددًا من الخطوات الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
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