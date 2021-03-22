كامل الوزير يكشف موعد بدء خطوط القطارات للربط مع السودان وليبيا.. فيديو

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم العمل على تطوير كل خطوط قطارات الضواحي بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، ويتم العمل على خط من أسوان وحتى وادي حلفا بالسودان بطول 400 كيلو متر ضمن مشروعات الربط مع السودان ".





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم ربط مطروح والسلوم بـ بنغازي في ليبيا عن طريق شبكة قطارات ركاب وبضائع".





وتابع كامل الوزير:"نستهدف البدء في كل خطوط قطارات الربط مع السودان وليبيا مع بداية العام المالي المقبل".





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".





وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.





كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.



