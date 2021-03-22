ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كامل الوزير يكشف موعد بدء خطوط القطارات للربط مع السودان وليبيا.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:46 م
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
هاني حسين
قال كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم العمل على تطوير كل خطوط قطارات الضواحي بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، ويتم العمل على خط من أسوان وحتى وادي حلفا بالسودان بطول 400 كيلو متر ضمن مشروعات الربط مع السودان ".

وأضاف  كامل الوزير  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم ربط مطروح والسلوم بـ بنغازي في ليبيا عن طريق شبكة قطارات ركاب وبضائع".

وتابع كامل الوزير:"نستهدف البدء في كل خطوط  قطارات الربط مع السودان وليبيا مع بداية العام المالي المقبل".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".

وأكد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

أكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية، فضلًا عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل : مشروعات جديدة في مجال الربط السككي مع دول الجوار

وزير النقل يعقد اجتماعا مع السفير الفرنسي لبحث التعاون الثنائي.. ستيفان روماتيه: اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري

السفير الالماني: شركتا (DB شانكر – DHL ) ترغبان في التعاون مع مصر بمجال نقل البضائع

النواب يصفقون لوزير النقل عقب انتهائه من إلقاء بيان وزارته أمام البرلمان بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

كامل الوزير أمام مجلس النواب: 63 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير منظومة الموانئ.. وتنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو..ونخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

بري وبحري وسكة حديد.. مصر تعيد الربط مع السودان بمشاريع ضخمة

ترشيحاتنا

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب

الزمالك يرفض خوض مباراة السلة أمام الاتحاد السكندري.. اعرف السبب

خالد مرسي الأقرب لخلافة محمد مرجان في الأهلي

كامل الوزير يكشف موعد بدء خطوط القطارات للربط مع السودان وليبيا.. فيديو

عمل إجرامي.. انفجار هائل جنوب الصين وأنباء عن وقوع إصابات

عميد طب حلوان يعلن دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

طريقة عمل سلطة الجبنة بـ 3 وصفات

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب