تأجيل محاكمة 64 متهما في أحداث اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا

أجلت محكمة جنايات المنيا ، جلسات إعادة محاكمة 64 متهما من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013 والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما، إلى اليوم الأول من الأسبوع الثالث من دور شهر ابريل المقبل، للاطلاع على التقرير الفني للفيديوهات.





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وناقشت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، واندروس فهمي، قرارها في الجلسة السابق بتاريخ 14 فبراير الماضي، بفحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون، في حضور المتهمين، وكلفت اللجنة باستكمال أعمال الفحص.



