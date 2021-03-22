الإعدام لأب ونجله والسجن 15 سنة لآخرين لاتهامهم بقتل شخص بديرمواس

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان واحمد عبد العزيز واحمد حنفى و أمانة سر على حسن ومحمد هارون واندراوس فهمى ، بالإعدام لمتهم ونجله والسجن علي شخصين آخرين بتهمة القتل عمدا في القضية رقم 9839 لسنة 2020 جنايات مركز ديرمواس والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.









ترجع أحداث القضيه إلى قيام المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهمين الي محكمة الجنايات لمعاقبتهم .





وجاء بأمر الإحالة أن المتهم س .ع.ش محبوس 48 سنة من ديرمواس والمتهم الثاني نجله م. س. ع هارب ، وأ .س .ع.17 سنة بدون عمل ،وع.ص.ح 40 سنة ربة منزل بأنهم في يوم 5 سبتمبر لسنة 2020 دائرة مركز ديرمواس ،قتلوا المجني عليه م. .م.د عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم المصمم علي قتله واعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتربصوا له في المكان الذي أيقن سلفا مروره منه ، وما أن ظفروا به حتي انهالوا المتهمون من الاول حتي الثالث عليه ضربا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم حاله تواجد المتهمه الرابعه علي مسرح الجريمة للشد من ازرهم قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته ،حاله كوني المتهم الثالث طفل ويتجاوز 15 عاما ولم يبلغ الثامنه عشر سنه علي النحو المبين بالتحقيقات ،والمتهمون الاول والثاني أحرز كلا منهما سلاحا أبيض سكين دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ،المتهم الثالث أحرز سلاحا ابيض سكينا دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .





وكانت تحريات المباحث أفادت بصحة اقوال الشهود ، وان الدافع وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهمون والمجني علية.



