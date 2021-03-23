تفاصيل مهمة عن استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت الادارات التعليمية تنبيها مهما لطلاب الثانوية العامة 2021 ( طلاب الصف الثالث الثانوي) الدارسين بالنظام الرسمي أو نظام الخدمات أو نظام المنازل.





حيث شددت الادارات التعليمية على ضرورة طباعة الاستمارة الالكترونية( ألوان فقط)، مع ارفاق عدد ٤ صور حديثة (٤ * ٦) بالألوان خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب من أسفل ، ويتم تدبيسهم بالاستمارة .





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كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز شهادة ميلاد كمبيوتر ، و أصل إيصال للمصروفات + 3 نسخ ، وإيصال تأمين التابلت + 3 نسخ ، و إيصال رسم دخول الامتحان + نسخ ، وعدد (١) طابع دعم وتمويل المشروعات فئة ١٠ جنيه او عدد (١٠) طوابع فئة (١) جنية ويتم لصقهم كما بالصورة أسفل (أو علي الورقة من الخلف) ، و فايل بلاستيك بكبسولة ، و صورة بطاقة ولي الأمر وصورة بطاقة الطالب ان وجدت

وقالت الادارات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، أنه لابد أن يكون اسم الطالب علي الاستمارة رباعيا ومطابق حرفيا للاسم الموجود في شهادة الميلاد





وأوضحت الادارات التعليمية ، أن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021 أول أو ثاني مرة لطلاب (الرسمي / الخدمات / المنازل) 210 جنيه ، و رسوم دخول الامتحان ثالث أو رابع مرة (منازل) 410 جنيه .



