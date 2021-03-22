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بسبب نصف حبة لب.. إنقاذ طفل من انفجار الرئة فى بنها.. تفاصيل

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب بجامعة بنها، تفاصيل إنقاذ طفل يعاني من اقتراب انفجار الرائة.

وقال الجزار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء اليوم الاثنين، إن الطفل جاء الي المستشفى وحالته انفجار في الرائة، مضيفا أنه تم تجهيز الطفل وعمل منظار وخضع للعمليات.

وتابع أستاذ جراحة القلب بجامعة بنها،  وجدت نصف حبة لب في الرائة وسدت الأوعية الدموية تماما والطفل دخل في كحة شديدة الأمر الذي تسبب في انفجار الرائة.
وأكد الجزار أن الطفل ابتلع نصف حبة لب وبعد الكشف اسطعنا معرفة السبب وانقاذه من انفجار الرأئة .



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