معاون وزير الإسكان: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي في مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير حياه كريمة للمواطنين ، من خلال مبادرة تحمل الاسم ذاته، مؤكدا أن الهدف منها أن تتحقق أهدافها ، ويشعر بها المواطنين خلال 3 سنوات.





وأضاف الرفاعي ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أنه في بداية المبادرة ، وجه الرئيس بالاعتماد بشكل كامل على التصنيع المحلي؛ لخلق فرص عمل ، وزيادة الدخل.





وتابع معاون وزير الإسكان أن الاعتماد على التصنيع المحلى ، سيقلل من الأسعار ، مقارنة بالمنتج المستورد ، ويستطيع المواطن أن يلجأ لذلك.



