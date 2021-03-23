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معاون وزير الإسكان: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي في مبادرة حياة كريمة.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:24 ص
طارق الرفاعي معاون
طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان
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محمود محسن
قال طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير حياه كريمة للمواطنين، من خلال مبادرة تحمل الاسم ذاته، مؤكدا أن الهدف منها أن تتحقق أهدافها، ويشعر بها المواطنين خلال 3 سنوات.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أنه في بداية المبادرة، وجه الرئيس بالاعتماد بشكل كامل على التصنيع المحلي؛ لخلق فرص عمل، وزيادة الدخل.

وتابع معاون وزير الإسكان أن الاعتماد على التصنيع المحلى، سيقلل من الأسعار، مقارنة بالمنتج المستورد، ويستطيع المواطن أن يلجأ لذلك.

وأشار الرفاعي إلى أنه سيكون هناك تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربي للحصول على المنتجات بصناعة مصرية خالصة.
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