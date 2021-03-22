خناقة مع ضرتها.. عميد طب سوهاج يكشف تفاصيل استخراج ساطور من رأس ربة منزل ..فيديو

قال الدكتور حسان النعمانى، عميد طب سوهاج، عضو الفريق الطبى الذى أخرج الساطور من رأس ربة منزل، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، بأنهم فى حاجة لتكوين فريق طبى لإنقاذ الحالة وإخراج الساطور، لافتًا إلى أنه أمر على الفور بإجراء اللازم تجهيز غرفة العمليات.





وأوضح حسان النعمانى، في مداخلته الهاتفية مع "عمرو أديب" ببرنامج "الحكاية"، أنه كان يوجد جروح قطعية كثيرة فى الجمجمة وقطع فى أصابع اليد، معقبًا أنه تم عمل أشعة وتحاليل للحالة وتجهيز غرفة العمليات.

وأضاف "حسان النعمانى"، أنه تعاون فى هذه الحالة سبع فرق طبية من مخ وأعصاب وجراحة العيون وجراحة الوجه والتجميل والعظام، منوهًا بأنه تم حلق شعر السيدة وتعقيم الساطور قبل إزالته لمعرفة حجم الإصابة ومدى تأثيرها.

وكشف عميد طب سوهاج، أنه تمت إزالة الساطور بطريقة احترافية بحيث لا تؤثر على المخ من تحته ولا يقوم بقطع أى شرايين أخرى، مضيفًا أن الجراحة استغرقت 7 ساعات وتم توصيل الصوابع التى تم قطعها وتركيب شرائح بها.



