عزة فتحي: انتهاء ظاهرة زواج القاصرات ممكن بهذا الشرط فقط

قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن هناك إمكانية حقيقية لاختفاء وانتهاء ظاهر زواج القاصرات، مضيفة أن هذا الأمر وارد جدا ولكن بشرط.





وأضاف فتحي، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الاثنين، أن الشرط هو القانون والوعي، والعمل على توعية الأطفال بخطورة الزواج المبكر، متابعة أن القانون مهم في التعامل مع هذه الظاهرة.





وأكدت أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن التربية الدينية تعلب دورا هاما في التنشأ السليمة فيما يخص زواج القاصرات، وأيضا التخديم على الأمر من خلال الأنشطة المدرسية المختلفة.





وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماعي جامعة عين شمس، إلى دور الإعلام في التوعية بخطورة زواج القاصرات.