بكلمات مؤثرة.. رنا رئيس ترثى جدها الراحل

بمشاعر الحزن، شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس مقطع فيديو من ذكرياتها مع جدها الراحل، عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت: "٤٠ يوما على فراقك! روحت يا حبيبي زي ما قلت و سيبت جوايا وجع كبير اوي مش عارفة استحمله بس بدعي ربنا يقويني! محتاجك في كل حاجة في حياتي! بنام كل يوم على سريرك وادخل الاوضة بليل علي امل اني الايك موجود و احكيلك علي كل حاجة زي ما عودتني. واحشتني اوي يا احن خلق ربنا يا حبيب قلبي و حبيب ايامي كلها".





وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومتمنين لها الصبر والسلوان خاصة بعد وفاة والدها في الاونة الاخيرة.



