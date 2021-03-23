ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

23 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:00 ص
أبراج
أبراج
Advertisements

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مولود 23 مارس وتقدم نصيحة فلكية له.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأبراج، إذا كنت مولودًا فى يوم 23 مارس، فإن ذلك يعنى أن لديك اهتمامات مختلفة وتميل نحو التعامل بصداقة وكرم، فقط حافظ على استقرارك وتوازنك النفسى وتجنب التعالى على الآخرين.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 23 مارس تقول له فيها، إن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

31 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك .. نصيحة الأبراج لمواليد 21 فبراير

2 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

20 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين يوضح كيف نتفادى الدخول في موجة كورونا الثالثة

أحمد حسن يكشف "مخطط" بعض لاعبي الزمالك عقب انضمامه للفريق

محمد صديق: علي جبر لا يستحق التواجد بالمنتخب.. وكنت أتمنى ضم كماتشو المحلة

وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية

سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة

حكم الاقتراض من البنك بفائدة من أجل الاستثمار.. الإفتاء ترد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور