23 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مولود 23 مارس وتقدم نصيحة فلكية له.

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأبراج، إذا كنت مولودًا فى يوم 23 مارس، فإن ذلك يعنى أن لديك اهتمامات مختلفة وتميل نحو التعامل بصداقة وكرم، فقط حافظ على استقرارك وتوازنك النفسى وتجنب التعالى على الآخرين.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 23 مارس تقول له فيها، إن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.