عوض تاج الدين يوضح كيف نتفادى الدخول في موجة كورونا الثالثة

الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحة والوقائية :

















كشف الدكتور عوض تاج الدين عددا من المعلومات التي تهم المواطنين بشأن زيادة إصابات فيروس كورونا، وأجرى تقييما للوضع الصحي المصري في حالة دخولنا في الموجة الثالثة من الوباء، نعرض لكم أبرزها .





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، لأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة لا تختلف عن أعراض الإصابة في الموجة الأولي والثانية، مؤكدا أن وسائل التشخيص والعلاج التي تم استخدامها في الموجة الأولى والثانية يتم استخدامهم في الموجة الثالثة.





وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن برنامج تطعيم المواطنين ضد كورونا مستمر، مؤكدا أننا وصل إلينا من الصين سابقا 380 الف جرعة من لقاح كورونا، ويوم الجمعة الماضي وصلت 300 ألف جرعة أخرى، جميعها مجانية.



