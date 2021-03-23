ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسرار الكينج| هالة صدقي تروي تفاصيل عن شخصية محمد منير لأول مرة.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:12 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
Advertisements
إبراهيم القادري
كشفت الفنانة هالة صدقي تفاصيل جديدة لأول مرة عن الملك محمد منير؛ موضحة أن محمد منير قام بعمل العديد من الأفلام السينمائية المصرية، مضيفة: "يكفيه أنه قام بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو الذى أضاف إليه العديد من الخبرات، وكون أن يوسف شاهين اختاره لتمثيل فيلم " المصير " فهذا نابع من ثقته في محمد منير.

وأضافت هالة صدقي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي أم سي " : "من الأعمال التي احبها جدا لمحمد منير هو البوم " أنا عمري 20 "،  مؤكدة أن منير لدية انتماءلأهلة ولبلده ولموطنه الأصلي أسوان والنوبة .

وأوضحت هالة صدقي ، أن محمد منير انسان بسيط في تعامله جدا وعندما تتعامل معه لا تشعر انه نجم وله متابعين بالملايين بسبب بساطته في التعامل وحبة للأخرين واكثر شيء اكره في محمد منير هو انه لا يهتم بنفسة وصحته مثل اهتمامه بمن حولة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد راؤول: باب الجمال لا يغنيها إلا الكينج محمد منير

بسبب المرض.. محمد منير: مريت بمرحلة صعبة في حياتي.. فيديو

محمد منير يطرح أغنية أبطال رجالة بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

تعرف على كواليس جديدة وأول تعاون بين الشاعر أحمد راؤول والكينج محمد منير

هالة صدقى فى ندوة صدى البلد: والدتى طردتنى من المنزل.. تخوفت من عادل إمام.. ولم أستمتع بالعمل مع يوسف شاهين

عشرة طويلة من الثمانينيات.. كلام من القلب للكينج محمد منير من النجمة الجميلة يسرا| شاهد

ترشيحاتنا

العروض تنهال جوبا الغنام المحترف في إيطاليا

سر زيارة الخطيب لـ سموحة.. وحقيقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي.. فيديو

حافظنا على التراث السينمائي.. صفاء أبو السعود: أهدينا الأفلام بعد ترميمها لوزارتي الثقافة والإعلام

إحداها استمرت 17 يوما فقط.. 3 زيجات في حياة الدنجوان أحمد رمزي

سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة

ننشر متوسطات الدرجات في امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور