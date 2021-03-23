أسرار الكينج| هالة صدقي تروي تفاصيل عن شخصية محمد منير لأول مرة.. فيديو

كشفت الفنانة هالة صدقي تفاصيل جديدة لأول مرة عن الملك محمد منير؛ موضحة أن محمد منير قام بعمل العديد من الأفلام السينمائية المصرية، مضيفة: "يكفيه أنه قام بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين وهو الذى أضاف إليه العديد من الخبرات، وكون أن يوسف شاهين اختاره لتمثيل فيلم " المصير " فهذا نابع من ثقته في محمد منير.
وأضافت هالة صدقي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي أم سي " : "من الأعمال التي احبها جدا لمحمد منير هو البوم " أنا عمري 20 "، مؤكدة أن منير لدية انتماءلأهلة ولبلده ولموطنه الأصلي أسوان والنوبة .
وأوضحت هالة صدقي ، أن محمد منير انسان بسيط في تعامله جدا وعندما تتعامل معه لا تشعر انه نجم وله متابعين بالملايين بسبب بساطته في التعامل وحبة للأخرين واكثر شيء اكره في محمد منير هو انه لا يهتم بنفسة وصحته مثل اهتمامه بمن حولة .