رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يتلقيان لقاح أسترازينيكا

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن"، البالغ من العمر 68 عامًا، وزوجته "كيم جونج سوك"، البالغة من العمر 66 عامًا، تلقيا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويخطط مون لحضور قمة مجموعة السبع في بريطانيا في يونيو المقبل.





وبدأت كوريا الجنوبية في إعطاء لقاح استرازينيكا للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر اليوم الثلاثاء، بعد تأخير يعزى إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.



