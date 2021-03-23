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أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية وزوجته يتلقيان لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:22 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية وزوجته
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شريف سيد
أفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن"، البالغ من العمر 68 عامًا، وزوجته "كيم جونج سوك"، البالغة من العمر 66 عامًا، تلقيا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ويخطط مون لحضور قمة مجموعة السبع في بريطانيا في يونيو المقبل.

وبدأت كوريا الجنوبية في إعطاء لقاح استرازينيكا للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر اليوم الثلاثاء، بعد تأخير يعزى إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

يأتي ذلك مع محاولات كوريا الجنوبية السيطرة على فيروس كورونا، وذلك لإعادة فتح البلاد. 
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