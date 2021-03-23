الماء والألياف .. نصائح صحية للعناية بالكلى في الصيف

يمكن أن يكون الصيف صعبًا على الجسم ، وخاصة الكلى إذا لم يتم اتباع بعض الاحتياطات المتعلقة بترطيب الجسم.

قال الدكتور سومان لاتا ، مدير وكبير استشاري طب الكلى في مستشفى دارامشيلا نارايانا ، إن الماء لا يتعلق فقط بمياه الشرب بل هو عامل أساسي في الأداء السليم لكلتا الكليتين أمرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه بصحة جيدة وفقا لـ indian express

قال الدكتور سومان لاتا ، مدير وكبير استشاري طب الكلى في مستشفى دارامشيلا نارايانا ، إن الماء لا يتعلق فقط بمياه الشرب بل هو عامل أساسي في الأداء السليم لكلتا الكليتين أمرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه بصحة جيدة وفقا لـ indian express

إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى.

استهلك طعامًا غنيًا بالمياه

بالنظر إلى حقيقة أننا نتعرق أكثر في الصيف ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم هو بالتأكيد المفتاح. جنبًا إلى جنب مع تناول ما لا يقل عن 10 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًا ، قم بزيادة تناول الفاكهة الغنية بالمياه لضمان التغذية المطلوبة إلى جانب الماء.

يزيد الجفاف من خطر تكون الحصوات. أيضا بين كبار السن ، يزيد الجفاف من خطر إصابة الكلى. رعاية الأطفال وكبار السن في هذا الصدد. يجب على المرضى الذين يعانون بالفعل من أي مشكلة في الكلى اتباع نمط غذائي وفقًا لاقتراح الطبيب المختص.





قلل من تناول الملح

يزيد استهلاك الملح الزائد من ضغط الدم مما يؤثر على وظائف الكلى. حاول أن تحد من كمية الملح في طعامك. عادة ، نتناول من 7 إلى 10 جم ملح يوميًا ويجب تقليلها إلى 4 إلى 5 جم. في المرضى الذين يعانون من CKD (أمراض الكلى المزمنة) ، مشاكل القلب ، ارتفاع ضغط الدم البابي ، ارتفاع ضغط الدم ، يؤدي تناول المزيد من الملح إلى زيادة خطر تكوّن حصوات المسالك البولية.

كمية كافية من الألياف

على الرغم من اقتراح تناول الألياف لتحسين عملية الهضم ، إلا أنها مفيدة أيضًا لتحسين أداء الكلى. يُقترح أيضًا على المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أن يأخذوا المزيد من الألياف. أضف المزيد من الأطعمة النيئة إلى وجباتك اليومية مثل الفول والبازلاء والتوت والبطيخ وما إلى ذلك.

تجنب تناول الطعام بالخارج

عادة ما تكون الأطعمة التي نتناولها في الخارج غير صحية. إلى جانب التسمم الغذائي وعسر الهضم ، من المحتمل أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى الكلى أيضًا ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون المشبعة وما إلى ذلك.

قال الدكتور أجراوال: "بدلًا من ذلك ، تناول طعامًا صحيًا ، وحافظ على وزنك تحت السيطرة ، وتجنب التدخين ، ومارس الرياضة يوميًا ، وتجنب تناول المزيد من مسكنات الألم مثل Brufen أو voveran".





تجنب الإجهاد والإرهاق المفرط للعضلات

قد يؤدي إلى انحلال الربيدات. ممارسة الرياضة وعيش حياة نشطة أمر ضروري ، لكن حاول ألا تبالغ في ذلك. "قلة قليلة من الناس يعرفون أن إصابة العضلات تشكل خطورة على صحة الكلى أيضًا. تؤدي إصابة العضلات الشديدة أحيانًا إلى تسرب البروتين في مجرى الدم ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي ، وهو ما يسمى انحلال الربيدات. لهذا السبب ، من المستحسن تجنب ممارسة ضغط إضافي على الجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة بانتظام ، "قال الدكتور ساشديف.

تجنب الاستخدام غير الضروري لمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل إندوميثاسين ، كومبيفلام ، ايبوبروفين ، أسبرين لأنها يمكن أن تضر الكلى خاصة عند تناولها لفترة طويلة بجرعات كبيرة.





إن أبسط وأسهل طريقة للحفاظ على صحة الكلى هي تناول الكثير من الماء (على الأقل 10 إلى 12 كوبًا يوميًا) ، خاصة في الصيف عندما تكون فرص الإصابة بالجفاف مرتفعة.

* أخيرًا وليس آخرًا ، لا تتجاهل أبدًا أي علامة تحذيرية أو عرض لأمراض الكلى واستشر الطبيب فورًا في حالة

- أي تغير في اللون أو الاتساق أو تكرار التبول

- وجود بول كريه الرائحة

- رغوة في البول

- إحساس بالحرق أثناء التبول

- انتفاخ حول العينين والأطراف السفلية الثنائية

- ضعف وفقدان الشهية وإرهاق سهل

- غثيان والميل إلى التقيؤ ، نوبات القيء

- الجلد الجاف والمثير للحكة

- الكشف عن ظهور جديد لارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم (الهيموجلوبين المنخفض)

- آلام الظهر أو آلام أسفل البطن