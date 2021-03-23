تسريبات تكشف سعر هواتف OnePlus 9 قبل إطلاقها بساعات

كشفت تسريبات جديدة لسعر وعدد من المواصفات التي ستاتي بها هواتف OnePlus 9 التي ستصدرها شركة OnePlus 9 من شركة وان بلس الصينية، بعد ساعات قليلة من الآن.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus 9 سيبدأ سعره من 691 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصري.





أما سعر هاتف OnePlus 9 Pro سيبدأ سعره من 898 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 14 ألف جنيه مصري.





أما أرخص هاتف فى المجموعة OnePlus 9R فسيبدأ سعره من 552 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 9 آلاف جنيه مصري.





وستصدر هواتف OnePlus 9 مع شواحن في العلبة الرئيسية الخاصة بها، وهو أمر سيجعلها تتفوق على أي هواتف أخرى، الأمر الذى يعد خبرا سارا لجميع المستخدمين بعدما قامت شركات مثل أبل وسامسونج وشاومي بعدم إصدار شواحن جديدة مع هواتفها.





وستأتي هاتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، فيما سيأتي هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.





و ستعمل هواتف OnePlus 9 Pro بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 .





وستقدم هواتف OnePlus 9 دعمًا للشحن السريع بقوة 65 واط، كما ستحتوى الهواتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما هاتف Pro 9OnePlus فسيحتوي الإصدار الأكثر تكلفة على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.



