ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر هواتف OnePlus 9 قبل إطلاقها بساعات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:25 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هواتف OnePlus 9 قبل إطلاقها بساعات
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات جديدة لسعر وعدد من المواصفات التي ستاتي بها هواتف OnePlus 9 التي ستصدرها شركة OnePlus 9 من شركة وان بلس الصينية، بعد ساعات قليلة من الآن. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus 9 سيبدأ سعره من 691 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصري.

أما سعر هاتف OnePlus 9 Pro سيبدأ سعره من 898 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 14  ألف جنيه مصري.

أما أرخص هاتف  فى المجموعة OnePlus 9R فسيبدأ سعره من 552 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالى 9 آلاف جنيه مصري. 

وستصدر هواتف OnePlus 9  مع شواحن في العلبة الرئيسية الخاصة بها، وهو أمر سيجعلها تتفوق على أي هواتف أخرى، الأمر الذى يعد خبرا سارا لجميع المستخدمين بعدما قامت شركات مثل أبل وسامسونج وشاومي بعدم إصدار شواحن جديدة مع هواتفها. 

وستأتي هاتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، فيما سيأتي هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD  ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

و ستعمل هواتف OnePlus 9 Pro بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل  12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 . 

وستقدم هواتف OnePlus 9 دعمًا للشحن السريع بقوة 65 واط،  كما ستحتوى الهواتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة،  بينما هاتف  Pro 9OnePlus فسيحتوي الإصدار الأكثر تكلفة على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقها بأيام.. تسريبات تكشف سعر هواتف Honor V40 من هونر

خبر سار من وان بلس مع إصدار هواتف OnePlus 9 .. تفاصيل

شاومي تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi K40 قبل إصدارها بأيام .. صور

بسعر مفاجآة .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف OnePlus 9E الأرخص من وان بلس

بإمكانات خارقة.. شاومى تعلن رسميا عن هواتف Redmi K40 .. سعر ومواصفات

تسريبات تكشف أسعار وموعد إطلاق هواتف OnePlus 9 من وان بلس

ترشيحاتنا

تفاصيل مهمة عن استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

إحداها استمرت 17 يوما فقط.. 3 زيجات في حياة الدنجوان أحمد رمزي

سقطت بداخلها.. وفاة نائبة ألمانية من حزب ميركل على متن طائرة

سماء مكة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة غدا.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 23-3-2021

محمد صديق: علي جبر لا يستحق التواجد بالمنتخب.. وكنت أتمنى ضم كماتشو المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور