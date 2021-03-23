تدريب 243 عاملا بالمحليات على منظومة تراخيص البناء الجديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021.
موقع صدى البلد : السيسي يوجه بتطوير ورفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى .
بوابة أخبار اليوم :
اليوم .. تدريب 243 عاملا بالمحليات على منظومة تراخيص البناء الجديدة .
بوابة الاهرام :
وزير التعليم يحذر من وسيلة إجرامية لسرقة حسابات مواقع التواصل :" حدث لكثير من الأصدقاء " .
مواقع اليوم السابع :
الكهرباء : أطلس مصر يستوعب إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 90 ألف ميجا وات .
موقع الوطن :
الصحة : 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة .