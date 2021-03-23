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تدريب 243 عاملا بالمحليات على منظومة تراخيص البناء الجديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:37 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021. 

موقع صدى البلد : السيسي يوجه بتطوير ورفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى .

بوابة أخبار اليوم :

اليوم .. تدريب 243 عاملا بالمحليات على منظومة تراخيص البناء الجديدة .

بوابة الاهرام :

وزير التعليم يحذر من وسيلة إجرامية لسرقة حسابات مواقع التواصل :" حدث لكثير من الأصدقاء " .

مواقع اليوم السابع : 

الكهرباء : أطلس مصر يستوعب إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 90 ألف ميجا وات .

موقع الوطن :

الصحة : 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة .
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