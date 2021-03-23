ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عشماوي : تغطية 70 % من المحافظات بمشروعات لوجستية وتجارية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استعرض  الدكتور  إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين  وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات الى ٢٧ مشروعًا في ١٩ محافظة بما يغطي ما يقرب من ٧٠ % من محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر


وأضاف " عشماوى " أن  هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التموين تبدأ البت فى العروض الفنية والمالية للشركات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية 28 يناير

التموين تبدأ البت في عروض إنشاء المستودعات الاستراتيجية الأسبوع المقبل

تتجاوز 5 مليارات جنيه.. التموين تعلن تفاصيل طرح‪8 ‬ فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات

وزير التموين: تغطية 70%؜ من المحافظات بمشروعات لوجستية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

استعدادا لرمضان.. التموين: 50% زيادة في ضخ السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة

عشماوى: معدلات نمو التجارة الداخلية في مصر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

هدبحك لو شفتك .. سيدة حادث قطارى سوهاج تروي قصة جحود ابنها وإلقائها بالشارع

بمجوهرات ثمينة وشعر مبلل .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الوقوع فيها سهل.. 3 أفعال في ليلة النصف من شعبان تحرمك من مغفرة الله

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب 2021 يبدل حالك من شقي ومحروم إلى غني ورزقك واسع

صدام ألماني قديم .. ماضٍ مزعج لـ سفينة قناة السويس Ever Given

ارتفاع عدد وفيات عقار جسر السويس المنهار لـ 9

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور