عشماوي : تغطية 70 % من المحافظات بمشروعات لوجستية وتجارية لتوفير السلع بأسعار تنافسية

استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعًا في 11 محافظة ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا الي مستودعات استراتيجية، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات الى ٢٧ مشروعًا في ١٩ محافظة بما يغطي ما يقرب من ٧٠ % من محافظات الجمهورية ،وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر









وأضاف " عشماوى " أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة



