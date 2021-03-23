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فن

رامى صبري يتألق من أحدث ظهور في دبي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان رامي صبري ، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" و ظهر  في الصورة من دبي، ونالت الصورة إعجاب متابعيه. 

وحقق فيديو كليب "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، 2.5 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه".

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين".

أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.
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