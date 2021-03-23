عُمان تُرحب بمنح جائزة غاندي للسلام إلى روح السلطان قابوس

رحبت سلطنة عُمان بإعلان الهند منح جائزة غاندي للسلام لعام 2019م، إلى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.





وعبرت السلطنة – في بيان لوزارة الخارجية العُمانية – عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رئيس لجنة التحكيم للجائزة وبقية أعضاء اللجنة، على هذه البادرة التي تأتي تقديرًا لدور السلطان الراحل في دعم السلام وحل النزاعات والصراعات الإقليمية بالطرق السلمية، ولقيادته الحكيمة لنهضة عُمان الحديثة، ولدوره في الارتقاء بعلاقات عُمان مع دول العالم والهند إلى آفاق جديدة.





كما أكدت أن هذه الجائزة تعبر عن عمق علاقات الصداقة القائمة بين السلطنة والهند، والقيادتين الحكيمتين السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس الهندي رام ناث كوفيند.



