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أخبار العالم

عُمان تُرحب بمنح جائزة غاندي للسلام إلى روح السلطان قابوس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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ميس رضا
رحبت سلطنة عُمان بإعلان الهند منح جائزة غاندي للسلام لعام 2019م، إلى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وعبرت السلطنة – في بيان لوزارة الخارجية العُمانية – عن شكرها وتقديرها لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رئيس لجنة التحكيم للجائزة وبقية أعضاء اللجنة، على هذه البادرة التي تأتي تقديرًا لدور السلطان الراحل في دعم السلام وحل النزاعات والصراعات الإقليمية بالطرق السلمية، ولقيادته الحكيمة لنهضة عُمان الحديثة، ولدوره في الارتقاء بعلاقات عُمان مع دول العالم والهند إلى آفاق جديدة.

كما أكدت أن هذه الجائزة تعبر عن عمق علاقات الصداقة القائمة بين السلطنة والهند، والقيادتين الحكيمتين السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس الهندي رام ناث كوفيند.

يُذكر أن جائزة غاندي للسلام هي جائزة سنوية أنشأتها الحكومة الهندية عام 1995م في الذكرى 125 لميلاد المهاتما غاندي، وهي مفتوحة لجميع الأشخاص بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللغة أو الطائفة أو العقيدة، وتُقدم لأصحاب البصمات المضيئة في تحقيق السلام العالمي.
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