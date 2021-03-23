بعد اجتياح الموجة الثالثة لـ كورونا .. هل تفرض بريطانيا حظر السفر على أوروبا؟

قال وزير الصحة البريطاني بالإنابة، اللورد بيثيل لورد، إن المملكة المتحدة من الممكن أن تضع جميع جيرانها الأوروبيين على القائمة الحمراء للسفر، وذلك بعدما اجتاحت الموجة الثالثة من فيروس كورونا القارة.





وحسب موقع "مترو" البريطاني، قال بيثيل، رئيس حزب المحافظين، إنه من المحتمل تمديد الحظر ليشمل القارة بأكملها، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، متهما إياهم برفض التلقيح ضد كورونا.





ووفقًا للموقع البريطاني، تلقى أكثر من 50٪ من الأشخاص، الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة المتحدة، مقارنة بـ 10٪ فقط في الاتحاد الأوروبي.





وقال اللورد بيثيل: "نحن نشاهد بحزن شديد مشهد جيراننا الأوروبيين الرافضين لسياسة اللقاح.. إنهم لا يتبنون الفرصة التي يوفرها اللقاح لخفض معدلات الإصابة وحماية مواطنيهم".





وأضاف: "لا أعرف كيف سينتهي الأمر، ولا يوجد أي تكهن.. لكننا ندرك جميعًا أن الاحتمال يكمن في أننا سنضطر إلى إدراج جميع جيراننا الأوروبيين في القائمة الحمراء".





ومن جانبه، قلل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من شأن تصريح اللورد بيثيل، مؤكدا أن هذا القرار يمكن اتخاذه إذا تغير الوضع ولكن لا توجد خطط لتنفيذه، حسب صحيفة "أكسبريس" البريطانية.





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حذر في وقت سابق، من أن الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا التي تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى المملكة المتحدة.





وأضاف "الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما تضرب موجة أصدقاءنا فإنها، وأخشى أن أقول ذلك، ستصل إلى شواطئنا أيضًا وأتوقع أن نشعر بهذه التأثيرات في وقتها".





وأشار إلى أن بريطانيا ماضية في برنامج التطعيم، مؤكدًا أن خطة تخفيف القيود وفقًا لخريطة الطريق تسير على ما يرام.