البرلمان يحذر المصريين من الموجة الثالثة من كورونا.. نواب: لا نريد تكرار سيناريو الغلق.. ومطالب بزيادة حملات التوعية للمواطنين

طلب إحاطة حول التعاون في مواجهة الموجة الثالثة من كورونا

برلماني يحذر من التهاون في إجراءات كورونا: لا نريد تكرار سيناريو الغلق

برلماني يحذر من زيادة أعداد الإصابة بكورونا الفترة المقبلة









حذر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب المواطنين من خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وذلك بعد أن أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم قريبًا تسجيل لقاح جونسون اند جونسون ، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة الأبحاث الإكلينيكية، لكل الشركات وسيتم تسجيلها مجانًا 100%، مما يتيح لنا مصادر متعددة من اللقاحات خاصة .





فى البداية، طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وزيادة حملات التوعية للمواطنين بخطورة الموجة الثالثة إضافة إلى الاستمرار في تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا وذلك للتخفيف من حدة الموجة الثالثة خاصة بعد بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد الأم رسالة تحذير للمواطنين من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وقوله بالنص : "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طوّل شوية لكن معندناش خيار تاني" .

كما أكد "شمس الدين"،فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والنقل والتنمية المحلية والتعليم العالى والتربية والتعليم والأوقاف بضرورة تطبيق الغرامات الفورية للمخالفين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية إضافة إلى تشديد الرقابة على المساجد والمدارس والجامعات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم وارتداء الماسكات ومنع التجمعات وذلك للحفاظ على حياة المواطنين من الموجة الثالثة التي تعد أكثر فتكًا من الموجتين الأولى والثانية كما أكد ذلك كبار علماء الطب.

وأكد عضو مجلس النواب أنه مع بداية تطبيق الغرامات على المخالفين لقرارات مواجهة فيروس كورونا فى موجتيها الأولى والثانية كان هناك التزام كبير من الجميع فى تطبيق القرارات الحكومية الا أنه مع مرور الوقت تم التهاون بالأمر خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي سواء في أماكن العمل أو المواصلات العامة أو الشوارع ومنع الازدحام الذي يعد البيئة والأرض الخصبة لانتشار فيروس كورونا مطالبًا الحكومة بتطبيق كافة القرارات المعلن عنها ضد المخالفين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لأن الأهم في مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا هو اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها مع الاستمرار في تلقي لقاح كورونا الذي يقلل فرص الإصابة بها خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الحديث حول الموجة الثالثة لفيروس كورونا وأن مصر على أعتاب الموجة الثالثة يتطلب مزيد من الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وأشارت بعض التقارير والإحصائيات إلى زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة جراء التجمعات وبعض العادات خلال الشهر الكريم. وأوضح محسب، أن الدولة بذلت جهود قوية منذ بدء الجائحة، وكان هناك تعامل على قدر الحدث، ولكن هذه الإجراءات لن تكتمل إلا بتكاتف الجهود وأن يكون للمواطن دور قوى يتمثل فى الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على أرض الواقع، وعدم التهاون أو التهويل من حجم الكارثة، وأن يتم التعامل مع الوضع بمزيد من الحرص للحفاظ على الصحة العامة والحفاظ على المنظومة الصحية التي شرعت الدولة فى وضع خطة للنهوض بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وطالب عضو مجلس النواب، منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والإعلام أن يكون لهما دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون مع الأمر، وأن هناك عدد من الدول المحيطة بنا التي نتجه للإغلاق بالتزامن مع الحديث عن الدخول فى المرحلة الثالثة، والجميع يعلم جيدا عواقب الإغلاق، سواء على الفرد أو على المجتمع، ولهذا يجب أن يكون هناك حرص من الجميع على عدم التهاون لعدم تكرار سيناريو الغلق مرة أخرى.



