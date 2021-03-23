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عاصفة قادمة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة والرياح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:57 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والهيئة العامة للإرصاد الجوية، إن نشاط الرياح مستمر خلال هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الأتربة أمتدت ووصلت إلى القاهرة الكبرى.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن هناك إنخفاضا للرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والمكشوفة والصحراوية ، موضحا أن الأتربة موجودة فى محافظات السواحل الغربية وامتدت لمحافظات الوجه البحرى بالصباح الباكر.

وتابع أن التقلبات الجوية وفقا للتحذير التى أصدرته هيئة الأرصاد الجوية أمس مستمرة حتى نهاية اليوم، متابعا أنه ستبدأ الأجواء فى الإستقرار الساعة ال8 مساء اليوم وتتحسن الرؤية، مع إستمرار نشاط الرباح غدا على أغلب الأنحاء وإثارة الأتربة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وأكد أن تلك الأتربة قد تصل بالفعل إلى حد العاصفة على مناطق من محافظات شمال الصعيد، لافتا إلى أن اليوم هناك إنخفاض فى درجات الحرارة عن أمس بحوالى 3 إلى 4 درجات مئوية، وإعتبارا من غدا من المتوقع وجود إنخفاض ملحوظ بها لتصل إلى 22 درجة.

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