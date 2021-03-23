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حوادث

بأسلوب المفتاح المصطنع.. القبض على لص سرقة السيارات في الزيتون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 م
القبض علي لص سرقة
القبض علي لص سرقة السيارات
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كتب محمد صبري
تمكنت  وحدة مباحث قسم الزيتون من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، عقب قيامه بسرقة سيارة  أحد المواطنين بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة. 

واعترف بارتكابه (2) حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة . 

كما اعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط  المسروقات المستولى عليها  لدى عميله " سيئ النية"  (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) . 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة ، واتخذت الإجراءات القانونية.
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