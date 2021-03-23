أيمن يونس يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن البدري

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة لـ جماهير الكرة المصرية، حيث طالب بدعم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لـ كاس الأمم الأفريقية.











وأكد أيمن يونس، في تصريحات عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن البدري بحاجة للدعم خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن اختيارات القائمة أمر خاص بـ البدري، حيث إن هناك العديد من المعايير تضبط تلك الاختيارات.









وقال إن هناك بعض المراكز الثابتة في المنتخب مثل الشناوي في مركز حراسة المرمى ومصطفى محمد، نجم الزمالك المعار لـ جالطا سراي، في مركز الهجوم.











أما بشأن منتخب المغرب، فأكد أن قرار استبعاد بدر بانون، نجم الأهلي، وأشرف بن شرقي، نجم الزمالك، أمر مثير للدهشة، خاصة في ظل تألقهما مع فرقهما، مشددا على أن الاستبعاد أثار استياء كلا اللاعبين.