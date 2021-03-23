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مع دخول فصل الربيع.. أيمن سالم يحذر المواطنين من التعرض لرياح الخماسين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
 حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، علي صفحته بفيسبوك المواطنين وخاصة مرضى الحساسية الصدرية من التعرض للموجة الأولى من رياح الخماسين التي تنشط في الربيع. 

ودخلت البلاد منذ يومين، في فصل الربيع، وتأثرت مصر بموجة حارة منذ يوم السبت الماضي، حيث زادت معدلات درجات الحرارة تتراوح من 6 لـ8 درجات مئوية على القاهرة العظمى، ووصلت درجة الحرارة العظمى الاثنين على القاهرة أكثر من 35 درجة.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة البقاء في المنزل وعند الخروج يجب الالتزام بالكمامة الطبية للحفاظ على تدفئة منطقة الوجه ومنع تفشي فيروس كورونا. 


ونصح الدكتور أيمن سالم، المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيًا خاصة الأطفال وكبار السن، تفاديا للإصابة بنزلات البرد.

يذكر أن رياح الخماسين هي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربية. 

وسُمّيت هذه الرياح بالخماسين؛ لأنها لا تنشط في فترة خمسين يوم من فصل الربيع خاصة في شهر أبريل، إلا أنها نادرًا ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع خلال هذه الفترة، تصل سرعة رياح الخماسين إلى 140 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات الرؤية.

كما تنشأ رياح الخماسين نتيجة منخفضات جوية تندفع بالاتجاه الشرقي عبر الشواطئ الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط أو شمال أفريقيا من شهر فبراير إلى يونيو.
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