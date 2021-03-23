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مرأة

في موسم التخزين .. أسهل طرق تقشير الثوم وتخزينه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يمكن الاحتفاظ بالثوم الخام المجفف لعدة أشهر في بيئة باردة ومظلمة.


ولاستخدام الثوم المحفوظ ، ما عليك سوى  إخراج عدد الفصوص التي تحتاجها ، وشطفها سريعًا بالماء واستخدامها حسب الرغبة، وإذا كنت ترغب في الحصول على القليل من الخل على الثوم ، أو إذا كنت تستخدمه في وصفة تتطلب الخل أيضًا ، استخدم الثوم دون شطفه.


إذا كنت تبحث عن عملية أسرع أو واجهت فصًا عنيدًا لا يتقشر جلده ، فإليك بعض الحيل الشائعة.


إحدى الطرق المعروفة لتقشير فصوص الثوم في لمح البصر هي ضرب الفص بالجانب المسطح من السكين، وبالنسبة لهذه الوصفة ، فإن الحفاظ على فصوص الثوم كاملة سليمة ، يتطلب الحرص على عدم سحق الثوم إذا جربت هذه الطريقة.


ويحب العديد من الطهاة في المنزل وضع فصوص الثوم في وعاء زجاجي بغطاء مغلق ثم رجّه بقوة لتفكيك قشر الثوم. هذا بالتأكيد فعال ولكن ، مرة أخرى ، فقط كن حذرًا من عدم تحطيم فصوص الثوم.

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