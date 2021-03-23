في موسم التخزين .. أسهل طرق تقشير الثوم وتخزينه

يمكن الاحتفاظ بالثوم الخام المجفف لعدة أشهر في بيئة باردة ومظلمة.





ولاستخدام الثوم المحفوظ ، ما عليك سوى إخراج عدد الفصوص التي تحتاجها ، وشطفها سريعًا بالماء واستخدامها حسب الرغبة، وإذا كنت ترغب في الحصول على القليل من الخل على الثوم ، أو إذا كنت تستخدمه في وصفة تتطلب الخل أيضًا ، استخدم الثوم دون شطفه.





إذا كنت تبحث عن عملية أسرع أو واجهت فصًا عنيدًا لا يتقشر جلده ، فإليك بعض الحيل الشائعة.





إحدى الطرق المعروفة لتقشير فصوص الثوم في لمح البصر هي ضرب الفص بالجانب المسطح من السكين، وبالنسبة لهذه الوصفة ، فإن الحفاظ على فصوص الثوم كاملة سليمة ، يتطلب الحرص على عدم سحق الثوم إذا جربت هذه الطريقة.



