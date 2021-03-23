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أخبار العالم

الإمارات: تقديم 103,156 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 103,156 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 7,477,881 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 75.61 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".
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