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رياضة

ضياء السيد: النني ضحى بنفسه من أجل كوبر والمنتخب.. والبدري لم تظهر بصمته

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد ضياء السيد ، مدرب المنتخب الأول السابق ، أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب، لم يضع بصمته حتى الان في أداء المنتخب، مشددا على أن الفترة الاولي للبدري مع المنتخب عاني من توقف الدوري وغياب محمد صلاح نجم ليفربول .

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن اداء المنتخب لم يتطور حتي الان حيث ظهر بأداء فوق المتوسط بقليل مشددا ان بصمة البدري ستظهر خلال استعدادا المنتخب لبطولة كأس الأمم الافريقية يناير المقبل

وتابع أن التشكيل الأنسب للمنتخب خلال مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا هو محمد الشناوي، هاني، حجازي، الونش، أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية، افشة، محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد.

وأضاف انه كان يفضل ضم أوباما نجم الزمالك او محمد إبراهيم نجم سيراميكا كليوباتر للمنتخب خاصة وان محمد مجدي قفشه نجم الأهلي وجود في مركز صناعه الألعاب في المنتخب .

اما عن محمد النني نجم ارسنال فأكد انه ظلم كثيرا خلال الفترة الماضية مع المنتخب بسبب طريقه لعب هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق حيث انه كان يشوه طريقه أداء النني مشددا ان نجم ارسنال ضحي بنفسه من اجل المنتخب وتنفيذ تعليمات كوبر.

وعن المنتخب الاوليمبي فأكد ان الأفضل هو ضم محمد صلاح وأحمد حجازي فقط خاصة في ظل وجود حراس مرمى على اعلي مستوى في المنتخب الاوليمبي 
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