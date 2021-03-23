نشرة الفن.. المغنية نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح.. وبكاء معجبة بعد مقابلة محمد رمضان

نشر موقع صدى البلد اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى ..

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد





تسببت المغنية والبلوجر نوران خليل، في حالة من الجدل حول طبيعة الوضع في معسكر المنتخب الوطني، بعد نشرها صورة من داخل الجيم بأحد فنادق القاهرة مع لاعبنا المحترف محمد صلاح، رغم الإجراءات الاحترازية.

بكاء هستيري من معجبة لحظة رؤية محمد رمضان .. والنجم يقبّلها.. فيديو





نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء تقبيله إحدى المعجبات في لوكيشن تصوير مسلسل موسى .

إليزابيث تايلور.. أيقونة من البداية وحتى آخر العمر "صور"





تربعت الممثلة الأمريكية البريطانية إليزابيث تايلور على عرش السينما والموضة والبيزنس طوال مسيرتها، التي بدأت مبكرًا في الأربعينيات، وامتدت حتى وفاتها منذ 10 سنوات.

نجوم عالميون يستجيبون لحملة المخرجة السورية وعد الخطيب «تجرأنا على الحلم»





بعد مرور أكثر من عام على ظهور المخرجة السورية وعد الخطيب على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، بفستان طبعت عليه جملة شهيرة "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، تعود مرة أخرى بحملة جديدة تحمل نفس الشعار.

رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان





يستمر الممثل رامز جلال، في تصوير برنامجه الذي يشارك به في خريطة MBC مصر الرمضانية المرتقبة، رغم أزمته مع نقابة الإعلاميين، ورفض إدارة البرنامج الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعرض السنوي.

شاهد.. أحمد حلمي يوجه رسالة دعم لـ منى زكي بعد انتهائها من تصوير لعبة نيوتن





وجة الفنان أحمد حلمي رسالة دعم لزوجته مني زكي حول مشاركتها في مسلسل "لعبة نيوتن "، وكتب احمد حلمي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": بالتوفيق و النجاح يارب و ان شاء الله اللعبة تعجب الناس و يستعمتوا بيها .





ميجان ماركل تكشف كذبتها الأولى.. لم تتزوج الأمير هاري سرا





اعترفت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، أنها لم تتزوج الأمير هاري سريا، قبل حفل الزفاف الملكي بثلاثة أيام، وهو الخبر الذي أعلنته من قبل في حوارها مع الإعلامية أوبرا وينفري، وسبب صدمة كبيرة للعائلة الملكية ومحبيهم حول العالم.





إنجي على تحتفل بميلاد أحمد رزق.. شاهد

شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .