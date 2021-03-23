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فن

بالكمامة.. شاهد يارا في أحدث ظهور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهرت يارا في الصورة برفقة زوجها وهى مرتدية الكمامة. 

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت الفنانة يارا قد نشرت صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع  وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام وأعلنت يارا من خلالها تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وكتبت يارا قائلة: "عينت اليونيسف اليوم المغنيةyara السفيرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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