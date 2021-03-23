بالكمامة.. شاهد يارا في أحدث ظهور

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وظهرت يارا في الصورة برفقة زوجها وهى مرتدية الكمامة.





كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



