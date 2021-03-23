نائب محافظ الإسكندرية : نستهدف زيادة إنجازات مشروعك.. وتقديم كل التسهيلات









اجتمع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ، اليوم الثلاثاء، بمديري مبادرة "مشروعك" (المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية) بأحياء المحافظة، للوقوف علي آخر مستجدات تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.









وأوضح نائب المحافظ أننا نعمل على زيادة تفعيل البرنامج علي جميع المستويات وتقديم كافة التسهيلات به، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





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وأشار إلى أهمية "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.





وطالب نائب المحافظ ببذل المزيد من الجهد من قبل مديري مبادرة "مشروعك" بأحياء المحافظة. مؤكدا ضرورة تشجيع الشباب علي التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم.





حضر الإجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومحمد البدوي مسئول تطوير" مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، ومنسق برنامج مشروعك بالإسكندرية.