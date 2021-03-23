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مدبولي: حريصون على تفعيل مذكرات التفاهم بين مصر والأردن

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:41 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إننا نشعر أن الأردن جزء من بلدنا مصر ونحن فى بلدنا الثانى ، وهذه الاجتماعات التي تتم اليوم على هامش اللجنة الثنائية المشتركة من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين الدولتين .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال كلمته المذاعة مع نظيره الأردنى ، أننا حريصين على تفعيل مذكرات التفاهم لدينا العلاقات الوطيدة بين الشعبين والقيادات السياسية فى الدولتين .

وأشار رئيس الوزراء المصري ، إلى أن العلاقات كلها تنعكس على التواصل المستمر بين الدولتين فى هذه الفترة  الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا .

وتابع رئيس الوزراء المصري ، أن هذه الجائحة فرضت مستجدات وتحديات جديدة وجعلت الدول المتقدمة تواجه مشاكل كبيرة جدا ، ولكننا فى ضوء هذه المشاكل نقدم أكثر جهد للتعامل مع هذه  الجائحة شديدة القسوة  .

وأكد رئيس الوزراء المصري ، أنه بالرغم من كل المشاكل فى الدولتين مازال الوضع افضل كثيرا من العديد من الدول المتقدمة .
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