مدبولي: حريصون على تفعيل مذكرات التفاهم بين مصر والأردن

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إننا نشعر أن الأردن جزء من بلدنا مصر ونحن فى بلدنا الثانى ، وهذه الاجتماعات التي تتم اليوم على هامش اللجنة الثنائية المشتركة من أهم اللجان الدورية التي تعقد بين الدولتين .





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال كلمته المذاعة مع نظيره الأردنى ، أننا حريصين على تفعيل مذكرات التفاهم لدينا العلاقات الوطيدة بين الشعبين والقيادات السياسية فى الدولتين .





وأشار رئيس الوزراء المصري ، إلى أن العلاقات كلها تنعكس على التواصل المستمر بين الدولتين فى هذه الفترة الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا .





وتابع رئيس الوزراء المصري ، أن هذه الجائحة فرضت مستجدات وتحديات جديدة وجعلت الدول المتقدمة تواجه مشاكل كبيرة جدا ، ولكننا فى ضوء هذه المشاكل نقدم أكثر جهد للتعامل مع هذه الجائحة شديدة القسوة .



