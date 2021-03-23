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تعليم

تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:11 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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يوسف رجب


نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا، ندوة تثقيفية عن ترشيد المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا و جامعة جنوب الوادي وجهاز شئون البيئة، استهدفت أخصائي الصحافة و التربية البيئية و السكانية بمدارس قنا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه.


أقيمت فعاليات الندوة بقاعة اجتماعات بالمديرية، و حضرها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، و العميد أحمد عوض، المستشار العسكري لمحافظة قنا، و الدكتور هشام أحمد حسين، رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي والمهندس أسعد محمد، مدير إدارة الاعلام بجهاز شئون البيئة، و محمد أحمد على، مسئول التوعية بشركة مياه الشرب.


أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية ترشيد المياه والحث على غرس تلك الثقافة المرتبطة بالأديان السماوية لدى الطلاب والابناء والأسر باعتبار الأمن المائي وثيق الصلة بالأمن القومي و من أولويات القيادة السياسية التي عكفت على رعاية مبادرات تطبيق تقنيات الري الحديث و استصلاح الأراضي و تبطين وتغطية الترع و تركيب وصلات مياه حديثة و التصدي للوصلات غير القانونية في قرى التنمية الريفية.



فيما قال العميد أحمد عوض، المستشار العسكري لمحافظة قنا، عن نشر ثقافة ترشيد المياه والطاقة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الرياضية والدينية بما يتحقق معه توفير في مقدرات الدولة المصرية من نعم ومصادر حبانا بها المولى عز وجل و عهد إلينا الحفاظ عليها دون الإضرار بحق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.


وقال الدكتور هشام حسين، ممثل جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة وقطاع خدمة المجتمع لديها خطة لتشجيع الأبحاث التطبيقية المتعلقة بالمعالجة الثلاثية للمياه و وضع خطط وخرائط دقيقة لمخزون المياه الجوفية لتشجيع الاعتماد على الظهير الصحراوي و ابتكار أجهزة و معدات تسهم في الاقتصاد في المياه والطاقة.


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تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس
تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس
تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس
تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس
تعليم قنا ينظم ندوة عن ترشيد المياه لأخصائي الصحافة والسكان بالمدارس
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