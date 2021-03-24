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مرأة

عادات تدمر صحة الدماغ.. تعرفى عليها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:52 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إنها حقيقة معروفة في المجتمع العلمي أن خلايا الدماغ لا تتجدد، لذلك، نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد في الطرق التي نتعامل بها مع أدمغتنا هذه الأيام، لا سيما رؤية حالات الأمراض التنكسية العصبية - مثل مرض الزهايمر وباركنسون إليك بعض العادات السيئة حقًا لأدمغتنا، ومع ذلك يمارسها الجميع أحيانًا.


إليك 4 عادات خطرة على دماغك وفقا لموقع "هيلث":

1. التدخين
 هل تعلم أنه يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا لعقلك؟ يقلل دخان السجائر من إمداد الدماغ بالأكسجين، هذا يعني أنه لا يمكنك العمل بقدرتك الطبيعية. تم إثبات وجود صلة بين مرض الزهايمر والخرف والتدخين. علاوة على ذلك ، لا يسبب دخان السجائر سرطان الرئة فقط. يمكن أن تظهر الخلايا السرطانية نتيجة التكاثر غير الصحيح للحمض النووي في الدماغ أيضًا.

2. عدم النوم الكافي
ترتبط قلة النوم ارتباطًا وثيقًا بالخرف المبكر ومرض الزهايمر، عندما تنام، يحصل عقلك على فرصة للراحة والتعافي بعد يوم طويل من العمل.

إذا حرمت عقلك من تلك الراحة، فسوف يتدهور بسرعة أكبر، يعاني الكثير من الناس اليوم من مشكلة في النوم في الوقت المناسب.

إذا كنت تعاني من الأرق، فحاول تقليل تناول الكافيين وتجنب أيضًا الشاشات (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون) قبل النوم مباشرة، لن يساعدك ذلك على الشعور بالتحسن في الصباح فحسب، بل ستهتم أيضًا بقدراتك المعرفية على المدى الطويل.


3. الوحدة
يمكن أن تؤدي العزلة إلى التدهور المعرفي، بالطبع كونك وحيدًا لا يعني فقط عدم وجود أشخاص من حولك، يمكنك أن تكون وحيدًا تمامًا في غرفة مليئة بالناس، لتجنب ذلك، قم بتقييم العلاقات مع الأشخاص من حولك وفكر فيهم بطريقة "الجودة أكثر من الكمية".


4. إجبار نفسك على العمل عندما تكون مريضًا
لقد مررنا جميعًا بتلك اللحظات عندما مرضنا بالإنفلونزا وما زلنا نجبر أنفسنا على النهوض من الفراش للذهاب إلى العمل، هناك العديد من الأسباب للقيام بذلك، تبقى الحقيقة هي أنها عادة غير صحية للغاية عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.
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