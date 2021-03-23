بعد هبوط البورصة اليوم.. خبراء يتوقعون نهاية الموجة وبدء تكوين مراكز شرائية

سجلت البورصة المصرية هبوطا عنيفا خلال تداولات أمس واليوم فضلا عن حالة التراجع المستمرة للسوق منذ بداية الشهر الجاري تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات.





قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، في تصريحات لصدى البلد، إن مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بشكل جماعي نتيجة لحالة البيع المكثف التي صاحبت غالبية الأسهم بدون أسباب واضحة، حيث إن البورصات العالمية تشهد صعودا قويا وقمما تاريخية، وكان من المفترض أن تتأثر البورصة المصرية بهذه الارتفاعات والتفاعل معها إيجابيا ولكن ما حدث عكس ذلك.





شاهد أيضا:









وتوقع خبير أسواق المال هدوء مرتقب وإعادة تكوين مراكز شرائية حيث إنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو حالة الفزع التي أصابت المستثمرين، لافتا إلى أن أسعار الأسهم في هذه المستويات تعد فرصة استثمار جيدة بعد الانخفاضات السابقة.





وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، في تصريحات أيضا لصدى البلد حول الأمر، إن الشركات بدأت في شراء أسهم خزينة وأن المارجن قل بشكل كبير إلى جانب ظهور قوى شرائية من جانب المؤسسات متوقعا نهاية هبوط السوق اليوم.





وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 78 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.





اقرأ أيضا:





وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98% في بداية التعاملات ليتداول عند مستوى 10328 نقطة، وهوى مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.





واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة ليصل إلى مستوى 638.051 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12692 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4029 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة.



