نادي الإرادة والتحدي بالأقصر يصل للدوري الممتاز بكرة الطائرة

أعلن الدكتور حسام القاضى رئيس مجلس إدارة نادى الارادة والتحدى بمحافظة الاقصر أن النادى لأول مرة يصل للدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس كأول ناد يمثل محافظة الاقصر فى الدورى الممتاز لذوى الاعاقة .





ووجة القاضى الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لدعمة الدائم والمستمر والذى لولاه لما وصلنا للدوري الممتاز ، كما توجة بالشكر لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر برئاسة حفنى بركات .





يذكر أن نادى الإرادة والتحدي قد فاز في ديسمبر من العام الماضي بجميع مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس المقامة بمحافظة الإسكندرية.





وأضاف القاضى انه بهذا الانجاز يصبح فريق الأقصر هو الفريق الوحيد من 15 فريقا بدوري الدرجة الأولى الذي فاز بجميع مبارياته بالدورتين المجمعتين الأول اللتين اقيمتا بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية ، وانه بهذا الانتصار الساحق يصعد فريق الأقصر الي دوري الترقي للدوري الممتاز.