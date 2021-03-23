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مرأة

فوائد غير متوقعة لـ الصيام المتقطع .. تجنب الإصابة بالسرطان أبرزها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:41 م
فوائد الصيام المتقطع
فوائد الصيام المتقطع
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آية التيجي
يعتبر الصيام المتقطع هو أفضل الأنظمة الفعالة المتبعة حاليا في إنقاص الوزن، وإن كنت ممن يطبقون الصيام المتقطع فهناك العديد من الفوائد التي قد تحصل عليها بخلاف إنقاص الوزن، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن فوائد عديدة يجب معرفتها عن الصيام المتقطع بخلاف خسارة الوزن، ومن أهمها انه يمكن اتباع الصيام المتقطع مع أي نظام غذائي آخر نتبعه بهدف إنقاص الوزن.


وأضاف القيعي، فيتصريح خاص موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن هناك العديد من الفوائد غير المتوقعة لـ الصيام المتقطع، وذلك بخلاف فقدان الوزن، ومن أهمها:

1- إنقاص الوزن بسبب تقليل السعرات الحرارية المتناولة وتقليل مقاومة الأنسولين .

2- تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

3- تجنب الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

4- تخفيض ضغط الدم وتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5- تجنب الإصابة بمرض السرطان وتأخير إنتشار الأورام في الجسم.

6- أظهرت دراسات مساهمة الصيام المتقطع في تحسين صحة الدماغ والذاكرة وتجنب الإصابة بمرض الزهايمر.

7- أظهرت دراسات مساهمة الصيام المتقطع في تأخير الشيخوخة.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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