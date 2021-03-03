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مرأة

فوائد الصيام المتقطع.. وقواعد أساسية لنجاحه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:30 م
فوائد الصيام المتقطع
فوائد الصيام المتقطع
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آية التيجي
يعتبر الصيام المتقطع هو أفضل الأنظمة الفعالة المتبعة حاليا في إنقاص الوزن، إلا أن طريقة تطبيق النظام المتقطع يمكن أن تكون خاطئة، مما يجعل النظام غير فعال مع بعض الأشخاص، وعدم تحقيق الصيام المتقطع من الهدف المراد تحقيقه.


وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك بعض النقاط يجب معرفتها عن الصيام المتقطع حتى يصبح فعالا، حيث يمكن اتباع الصيام المتقطع مع أي نظام غذائي آخر نتبعه بهدف إنقاص الوزن.




وأضاف القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك العديد من الفوائد غير المتوقعة لـ الصيام المتقطع، وذلك بخلاف فقدان الوزن، ومن أهمها:

1- علاج مقاومة الأنسولين.

2- علاج تكيس المبايض.

3- تأخر الشيخوخة بسبب زيادة إفراز هرمون النمو، والذي يحافظ أيضا على الكتلة العضلية دون خسارتها ساعات الصيام.


وأفاد القيعي بأن أشهر طريقه لتطبيق الصيام المتقطع هي الصيام لمدة 16 ساعة عن الأكل، والاكتفاء بتناول الطعام لمدة 8 ساعات، ويمكن للسيدات صيام 14 فقط.


وأشار إلى أنه يفضل اختيار ساعات الصيام المتقطع يجب أن يدخل فيها ساعات النوم لكي يسهل الصيام، بشرط التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بمدة كافية وتأخير تناول الطعام بعد الاستيقاظ.


وأوضح القيعي، أن من أهم الخطوات للحفاظ على نتائج الصيام المتقطع، هي شرب الماء خلال فترة الصيام وبعد الإفطار، والحفاظ على مواعيد النوم المنتظمة في الليل، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الكارديو وقت الصيام، وتأجيل باقي تمارين الحديد والأوزان لبعد الأكل.

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