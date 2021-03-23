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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من السفارة البحرينية في سلطنة عمان لمواطنيها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:42 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
 
أصدرت سفارة مملكة البحرين بسلطنة  عمان تحذيرا شديد اللهجة لجميع مواطنيها داخل السلطنة حيث قالت " نلفت عناية المواطنين البحرينيين الكرام بشأن العزل المؤسسي ووجوب حجز الإقامة عبر منصة "سهالة" بالرابط https://covid19.emushrif". 

وأضافت السفارة في بيان لها : انه بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين المقبل 29 مارس سيكون على جميع القادمين للسلطنة أن يكون لديهم حجز مسبق عبر المنصة. 

وتابعت :عدا الفئات التي استثنتها قرارات اللجنة العليا. 

وختمت السفارة قائلة : ترجوا السفاره من جميع المواطنين البحرينيين الالتزام بالاجراءات الاحترازية مع تمنياتها لهم بالصحه والعافيه

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