تحذير شديد اللهجة من السفارة البحرينية في سلطنة عمان لمواطنيها

أصدرت سفارة مملكة البحرين بسلطنة عمان تحذيرا شديد اللهجة لجميع مواطنيها داخل السلطنة حيث قالت " نلفت عناية المواطنين البحرينيين الكرام بشأن العزل المؤسسي ووجوب حجز الإقامة عبر منصة "سهالة" بالرابط https://covid19.emushrif".





وأضافت السفارة في بيان لها : انه بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين المقبل 29 مارس سيكون على جميع القادمين للسلطنة أن يكون لديهم حجز مسبق عبر المنصة.





وتابعت :عدا الفئات التي استثنتها قرارات اللجنة العليا.





وختمت السفارة قائلة : ترجوا السفاره من جميع المواطنين البحرينيين الالتزام بالاجراءات الاحترازية مع تمنياتها لهم بالصحه والعافيه



