لماذا لا يجب استخدام منشفة لتجفيف وجهك

1. قد يسبب لك حب الشباب.

قد يؤدي تجفيف وجهك بنفس المنشفة التي تستخدمها لتجفيف جسمك إلى إتلاف بشرتك أكثر مما تعتقد. تعتبر المناشف بمثابة مصائد بكتيرية كبيرة ، ولأننا عادةً ما نخزنها في الحمام ، حيث يكون الهواء رطبًا ، فإنها تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا . عندما تقوم بفرك المنشفة على وجهك ، فإنك تقوم بنقل كل هذه البكتيريا مباشرة على بشرتك ، مما قد يؤدي في النهاية إلى ظهور البثور وانسداد المسام.





حتى إذا كنت تستخدم منشفة منفصلة لوجهك عن تلك التي تستخدمها لتجفيف جسمك ، فمن المحتمل أنك لا تغسلها يوميًا ، ولا يزال بإمكان البكتيريا غير المرغوب فيها أن تشق طريقها إلى بشرتك .

2. قد تتقدم بشرتك في العمر بسرعة أكبر.

3. يقلل من فعالية منتجات العناية بالبشرة.

على الرغم من أن تجفيف وجهك بعد غسله يبدو أمرًا طبيعيًا ، إلا أنه في الواقع لن يسمح لبشرتك بالاستفادة إلى أقصى حد من المنتجات التي تضعها عليها.





سيخترق المرطب الجلد بشكل أفضل قبل أن يتبخر كل الماء من سطحه و سيسمح تخطي تجفيف المناشف لمنتجات العناية بالبشرة بحبس الرطوبة التي تحتاجها بشرتك لتبدو شابة ومتوهجة.

4. يمكن أن تهيج بشرتك.

5. يمكن أن يجعل بشرتك دهنية.

قد تفكر في أن مقعد المرحاض الخاص بك هو أكثر العناصر محملة بالجراثيم في منزلك ، لكنها ليست كذلك ففي الواقع ، مناشفك مليئة بأكبر عدد من البكتيريا والتى قد تتسبب في ضرر لبشرتك وعلى الرغم من أن تجفيف وجهك بالمنشفة يبدو أكثر شيء منطقيًا ، إلا أنه في الواقع يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.إليك وفقا لموقع برايت سايد أضرار استخدام فوطة الوجه لتجفيف الوجه يقدمها موقع برايت سايد:مناشف الحمام المصنوعة من أقمشة خشنة جدًا على وجهك ، ويمكن أن يتسبب استخدامها في حدوث تمزقات صغيرة في بشرتك ، مما يجعلها عرضة للعدوى والتجاعيد و كلما زاد غسل المناشف ، أصبح النسيج أكثر هشاشة ، ويعمل الاحتكاك الناتج عن ذلك كمقشر يمكن أن يكون أكثر من اللازم على بشرتك.إذا كانت بشرتك حساسة ، فإن استخدام المناشف ليس هو الخيار الأفضل لتجفيف وجهك و نظرًا لأن معظم أقمشة المناشف يمكن أن تكون قاسية جدًا على الجلد ، فإن مسح وجهك بها يمكن أن يؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه .قد يبدو الأمر متناقضًا ، لكن تجفيف بشرتك قد يجعلها أكثر دهنية. نظرًا لأن المناشف الخشنة يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية التي تحتاجها بشرتك للبقاء بصحة جيدة، فإن الغدد الدهنية الموجودة تحت سطح الجلد يجب أن تنتج المزيد من الزيت لموازنة الجفاف، مما يؤدي إلى بشرة دهنية مفرطة.