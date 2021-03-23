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أخبار العالم

مصادر : إحالة قانون الجزاء ومشروع تعارض المصالح قريبا لمجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:07 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
نقلت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن  مصادر مطلعة، إن الحكومة لن تطلب عقد جلسة خاصة قبل الموعد المحدد للجلسة البرلمانية في 30 مارس المقبل.

وبحسب الصحيفة الكويت فقد وردا على سؤال حول احتمالات عقد جلسة 30 مارس، أجابت المصادر: النصاب يحسم عقد الجلسة، ونتطلع إلى اكتمال النصاب لعقدها حتى نستطيع التعجيل بتمرير الاقتراحات ومشروعات القوانين ذات الأهمية المحورية التي ينتظرها الآلاف من المواطنين.

كما لفتت المصادر أن جميع الاحتمالات مفتوحة، وذكرت المصادر أن الجلسة على جدولها الاستجواب المقدم  لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إضافة إلى إجراء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وحول موافقة الحكومة على تأجيل فوائد قروض المواطنين المسجلين في صندوقي الأسرة والمتعثرين و«التأمينات» وبنك الائتمان والقروض الاستهلاكية، أجابت المصادر سيتضح رأي الحكومة النهائي لدى حضورها اجتماع اللجنة المالية البرلمانية.

وبشأن تعديل قانون الجزاء ومشروع تعارض المصالح، أجابت المصادر: ستتم إحالته إلى مجلس الأمة قريبا جدا، مؤكدة أن السلطتين تتطلعان إلى إنجازات لصالح إعادة تحريك عجلة التعاون
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