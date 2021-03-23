هناك تربص وعند .. قناة الأهلي تفتح النار على البدري بسبب نجم الفريق .. فيديو

شنت قناة النادي الأهلي، هجوما لاذعا على قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، بشأن سفر نجم النادي الأهلي مع بعثة المنتخب لنيروبي ، استعدادا لخوض مباراة أمام كينيا يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.





وقال الإعلامي أحمد سمير، مقدم برنامج "السادسة" عبر قناة النادي الأهلي، أن هناك علامات استفهام كثيرة حول إصرار حسام البدري البدري على سفر أيمن أشرف مدافع الاهلي مع بعثة منتخب مصر.





وصرح قائلًا "هناك تربص وعناد غير مفهوم أو مبرر، الجميع يعلم أن هناك أزمة في الجانب الأيسر للنادي الأهلي بسبب إصابة علي معلول وكذلك محمود وحيد، وأيمن أشرف هو الخيار الوحيد أمام موسيماني".





وتابع "أيمن لعب أمام فيتا كلوب وهو غير مكتمل الشفاء بعد الحصول على مسكنات، ولم يستطع إكمال المباراة، لعب بسبب عدم وجود بديل له في هذا المركز، لكن الأمر مختلف بالنسبة لمنتخب مصر، فهناك بدائل".





وأضاف "الأهلي لديه مباراة هامة ومصيرية أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال بعد التوقف الدولي، والأهلي أخطر الجهاز الفني للمنتخب بأن اللاعب مصاب، والبدري أصر على تواجده في معسكر المنتخب للكشف الطبي".





وشدد "الأهلي دائمًا أول من يدعم المنتخبات الوطنية في أي وقت، وأيمن أشرف التزم وخضع للكشف الطبي بشكل كامل وتأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر من إصابة اللاعب، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم استبعاده".





واستمر "لكن كان هناك إصرار على إشراك اللاعب في مران المنتخب الأيام السابقة رغم عدم قدرته على استكمال تلك التدريبات، هناك علامات استفهام كثيرة، وهناك شكوك حول وجود نية لعرقلة مسيرة الأهلي".



