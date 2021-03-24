إدارة الأزمات والكوارث .. دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





اقرأ أيضا :



قام

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.ومن هذه الدورات التدريبية، يتابع المركز اليوم تنفيذ دورة تدريبية بنظام الاون لاين حول كيفية إدارة الأزمات والكوارث وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحّا عبر المنصة الالكترونية لبرنامج زووم .وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .البرامجتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.