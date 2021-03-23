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تعليم

التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا موجه لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال هذا البيان ، طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 بالمدارس الرسمية والخاصة.

وفي هذا الاطار قالت وزارة التربية والتعليم : يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وشددت على أن يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

وبالنسبة لدرجة الفصل الدراسي الثاني قالت وزارة التربية والتعليم أنها تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة ، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل. 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور جداول مواعيد الامتحانات في شهور أبريل ومايو حسب الجداول التالية
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التعليم تحدد نظام امتحانات التيرم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
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