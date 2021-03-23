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ديني

الأوقاف: غلق مسجدين بالمنوفية وقنا لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:58 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف غلق مسجدين لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على ما ورد من مديريتي أوقاف المنوفية وقنا، الأول : مسجد القرط بالعزبة الغربية التابع لأوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والثاني: مسجد التوحيد بناحية المساكن بندر قنا بمحافظة قنا.

وتؤكد الوزارة على عدم فتح المسجدين إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رُوادِهما، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة. 

وأضافت اللجنة أنها لن تتوانى في غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية ، وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص، كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.  

وحذرت اللجنة من أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل). 
   
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