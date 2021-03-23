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محافظات

العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:37 م
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان
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شاذلي عبد الفتاح

تعرضت العديد من المناطق السكنية داخل نطاق محافظة أسوان لعاصفة ترابية غطت السماء مع ظهور لسرعة الرياح، وانعدام الرؤية على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبي على كافة الأنحاء.


وكانت شهدت مدينة أسوان، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فيما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة حيث أن ارتفاع درجه حرارة الطقس لم يؤثر على المارة بالشوارع، وحتى الوقت الحالي جميع الأمور تسير على مايرام. 


الجدير بالذكر أنه شهدت بعض محافظات مصر، حالة من الطقس السي يجوب المحافظات، محملة برياح شديد محملة بالأتربة والرمال الناعمة، ولكن محافظة أسوان لم تتعرض لتلك الحالة الجوية إلا منذ قليل وبدأت بطريق إدفو .


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وكانت نظمت مديرية التربية والتربية والتعليم بأسوان اليوم مسابقة كأس التفوق (أوائل الطلبة للثانوية العامة) أونلاين للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك فى ظل الأوضاع الحالية للبلاد، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.


وقد كلف الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة عبدالكريم لطفى مدير التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية بمتابعة فعاليات المسابقة وذلك بقاعة الحاسب الآلى بديوان المديرية، وبحضور لجنة مكونة من حامد الشريف مدير إدارة التعليم الثانوى، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية ، ونهاد عبدالله موجه عام الحاسب الآلى وعدد من موجهى العموم .


وقد قام موجهى عموم المواد بوضع الأسئلة، وشارك فى المسابقة جميع المدارس الثانوية على مستوى المديرية، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى المديرية بمجموع درجات بلغ ٧٥ درجة من ٨٦ درجة.


وقامت اللجنة برصد المدرسة التى حصلت على المركز الأولى على مستوى كل إدارة تعليمية، وكانت النتيجة كالتالى البصيلية الأولى على مستوى إدارة إدفو حيث تساوت فى الدرجات مدرستى إبراهيم بشير ومحمد خالد بإدارة كوم امبو بمجموع درجات بلغ ٧٣ درجة ، دراو الثانوية بنات بإدارة دراو التعليمية بمجموع ٧٢ درجة ، وتوشكى بإدارة نصر النوبة التعليمية بمجموع ٧٢ درجة - أحمد طه حسين بإدارة أسوان التعليمية بمجموع ٦٦ درجة ، ولتحقيق الشفافية إشترطت اللجنة أن يشارك كل فريق من داخل مدرسته، على أن يحضر مع الفريق معلم الحاسب الآلى بالمدرسة وموجه التربية الاجتماعية فقط.


وجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان حسين مستشار التربية الاجتماعية بالوزارة قد أشادت بتجربة أسوان فى تنظيم المسابقة أونلاين، وطالبت اللجنة المنظمة برفع تقرير مفصل يشمل كافة خطوات تنفيذ المسابقة كى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد
العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد
العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد
العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد
العاصفة الترابية تصل لمدن أسوان ..شاهد
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