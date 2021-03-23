الشباب والرياضة تطلق أولى معسكرات برنامج "اعرف بلدك".. شاهد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع أولى معسكراتها التخصصية للطلائع بزيارة لمعالم محافظة أسوان التاريخية والسياحية من خلال إستقبال طلائع محافظة الغربية لأنشطة الوزارة ضمن برنامج '' أعرف بلدك ''.
وإستمر الفوج الأول لطلائع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وطلائع أنشطة الوزارة في تنفيذ برنامج الزيارة بمدينة أسوان، الذي تضمن زيارة جزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل ، بجانب معبد فيلة، السد العالي، رمز الصداقة، متحف النيل، المتحف النوبي.
وأقرأ أيضًا :
بمشاركة 350 طالبا وخريجا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثاني في جامعة أسوان
وتقام فعاليات مشروع " '' أعرف بلدك '' تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتورة عزة الدري وكيلة الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع ، وبإشراف من فتحي محمد عبد الحافظ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب و الرياضة ، ومصطفي بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب ، وهالة عثمان مدير عام البرامج ، وأشرف مرسي مدير إدارة الرحلات و المعسكرات .
وكان قد أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " تم إطلاق المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Virtual Platform 2021 وإفتتاح أولى فاعلياتها ملتقى التوظيف UCCD Career Expo وذلك من خلال مشاركة لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور .
وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأنه تم مشاركة جامعة أسوان في إفتتاح المنصة السنوية وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ، وأيضًا رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ، علاوة علي رؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة .
وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه تم إنشاء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تتواجد المراكز فى 10 جامعات مصرية: الإسكندرية وعين شمس وأسوان وبني سويف والمنصورة والمنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.
وقد أعلن السفير الأمريكي خلال كلمته الإفتتاحية عن مد مدة المشروع ليمتد لجامعات جديدة بكل أنحاء الجمهورية.
وإستمر الفوج الأول لطلائع مديرية الشباب والرياضة بالغربية وطلائع أنشطة الوزارة في تنفيذ برنامج الزيارة بمدينة أسوان، الذي تضمن زيارة جزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل ، بجانب معبد فيلة، السد العالي، رمز الصداقة، متحف النيل، المتحف النوبي.
وأقرأ أيضًا :
بمشاركة 350 طالبا وخريجا.. انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثاني في جامعة أسوان
وتقام فعاليات مشروع " '' أعرف بلدك '' تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتورة عزة الدري وكيلة الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع ، وبإشراف من فتحي محمد عبد الحافظ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الشباب و الرياضة ، ومصطفي بسطاوي مكي وكيل المديرية للشباب ، وهالة عثمان مدير عام البرامج ، وأشرف مرسي مدير إدارة الرحلات و المعسكرات .
وكان قد أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " تم إطلاق المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية UCCD Virtual Platform 2021 وإفتتاح أولى فاعلياتها ملتقى التوظيف UCCD Career Expo وذلك من خلال مشاركة لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات الدكتور أيمن عاشور .
وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأنه تم مشاركة جامعة أسوان في إفتتاح المنصة السنوية وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين ، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ، وأيضًا رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ، علاوة علي رؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة .
وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه تم إنشاء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تتواجد المراكز فى 10 جامعات مصرية: الإسكندرية وعين شمس وأسوان وبني سويف والمنصورة والمنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.
وقد أعلن السفير الأمريكي خلال كلمته الإفتتاحية عن مد مدة المشروع ليمتد لجامعات جديدة بكل أنحاء الجمهورية.