هاني مهنا: أحمد خالد صالح اعتذر عن استكمال التصوير فور إصابته بكورونا

كشف الموسيقار هاني مهني، عن تفاصيل ما نشر حول إصابة أحمد خالد صالح بكورونا واستكماله تصوير أحد الأعمال الدرامية، قائلا "لا اعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قولتلها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت إنه بيصور".





وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الفنان أحمد خالد صالح فور علمه بإصابته بكورونا أعتذر عن عدم استكمال التصوير، إلا أن الصحفية نشرت خبر نزوله التصوير بالخطأ، كما أنه لا يُعقل أن ينزل شخص للشارع مُصاب بكورونا.





وأوضح أن ردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا جعلته يشعر بالضيق، مشيرًا إلى أن ما نشر غير صحيح، وحالتهما مستقرة ولكنهما حاملان للأعراض، كما أن زوجته مُصابة بالكورونا، وهو في حالة اشتباه أيضا.



